Live SCTV & Link Nonton TV Online, Zenith St vs Chelsea di Liga Champions Lukaku Incar Gol

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Zenith St vs Chelsea di laga Liga Champions, Rabu (24/11/2021).

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Zenith St vs Chelsea di laga Liga Champions, Rabu (24/11/2021). Lukaku pecah kemandulan.

Siaran Langsung Liga Champions antara Zenith St vs Chelsea via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 00.45 WIB.

Link Live Streaming Zenith St vs Chelsea di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini Lukaku pecah kemandulan.

Duel Zenith St vs Chelsea di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Babak penyisihan grup Liga Champions UEFA akan mencapai puncaknya Kamis dinihari WIB dengan delapan pertandingan terakhir dari fase pembukaan kompetisi akan dimainkan pada hari itu.

Di Grup H, Chelsea akan berhadapan dengan Zenit St Petersburg di Stadion Krestovsky, berharap mengamankan posisi teratas di depan Juventus.

Zenit St Petersburg secara tidak mengejutkan menjadi tim terbaik ketiga di Grup H dan pasti akan finis ketiga di depan Malmo FF terlepas dari hasil karena rekor head-to-head yang lebih baik.

Juara Rusia bernasib baik dalam sebulan terakhir, tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi (M2 D3).

Di sisi lain, Chelsea sudah memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions sejak lama, dengan satu-satunya formalitas adalah gelar juara Grup H. The Blues saat ini bertengger di puncak klasemen setelah mengalahkan Juventus dalam pertandingan Matchday 5 mereka bulan lalu. Namun, mereka harus menyamai atau lebih baik hasil Bianconeri pada hari Rabu melawan Malmo untuk tetap di atas.

Pemegang Liga Champions tidak memasuki pertandingan pada hari Rabu dalam bentuk terbaik, setelah dikalahkan 3-2 oleh West Ham United akhir pekan lalu.