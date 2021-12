Prediksi Manchester United vs Young Boys di Liga Champions Hari Ini, Ronaldo Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Manchester United vs Young Boys di Liga Champions, Kamis (9/11/2021) dinihari via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak Siaran Langsung SCTV, Ronaldo main.

Manchester United akan bersiap untuk membalas dendam ketika mereka menyambut raksasa Swiss BSC Young Boys ke Old Trafford pada untuk pertandingan terakhir Grup F Liga Champions UEFA 2021/22.

Manchester United memulai perjalanan Liga Champions mereka dengan kekalahan mengejutkan 2-1 melawan Young Boys pada bulan September.

Namun, mereka pulih dengan baik dari kekalahan itu, bermain imbang melawan Villarreal di pertandingan berikutnya, sebelum mencatatkan tiga kemenangan berturut-turut untuk memastikan kemajuan ke babak sistem gugur kompetisi, melakukannya sebagai juara grup, menyusul kemenangan 2-0 mereka atas Villarreal akhir bulan lalu.

Sekarang di bawah manajemen Ralf Rangnick, Setan Merah meraih kemenangan 1-0 melawan Crystal Palace dalam pertandingan pertama pelatih Jerman yang bertanggung jawab dan akan bertujuan untuk membangun di atasnya dengan kemenangan lain pada Rabu malam.

Young Boys berada di dasar Grup F dengan hanya empat poin dari lima pertandingan sejauh ini. Pakaian Swiss tidak memiliki peluang untuk lolos ke babak sistem gugur tetapi masih bisa finis ketiga dan memasuki Liga Eropa UEFA karena mereka hanya dua poin di bawah Atalanta di urutan ketiga.

Kemenangan untuk tim asuhan David Wagner, ditambah dengan kekalahan La Dea dari Villarreal di pertandingan grup lainnya, bisa membawa mereka ke babak 32 besar Liga Europa.