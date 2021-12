Jalani SKB Tambahan, 75 Peserta CPNS Satpol PP Banjarbaru Ikuti Tes Kesamaptaan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Hari ini, Kamis (9/12/2021) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Banjarbaru Jabatan Pemula Satpol PP ikuti tes Kesamaptaan di Lapangan Syamsuri Yonif 623/ BWU, Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banjarbaru, Dra Sri Lailana membeberkan, ada 75 peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tambahan.

Yang mana dalam SKB tambahan kesamaptaan ini para CPNS Satpol PP dites fisik, diantaranya lari dengan jarak tempuh 2.367 meter dalam waktu 12 menit.

"Kemudian tes pull up, sit up, push up yang masing-masing waktunya satu menit, dan shuttle Run dengan jarak 6 x 10 meter," tutur Lailana.

Baca juga: 779 Peserta Seleksi CPNS Pemprov Kalsel Jalani Tes SKB, Berlangsung Dua Hari

Baca juga: SKB Wawancara CPNS BKN Sudah Dimulai, Simak Hal-hal yang Dilarang Dilakukan Peserta

Rangkaian tes SKB tambahan ini, menurutnya, wajib diikuti para peserta CPNS setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi hingga Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Dari 75 peserta ini nantinya akan diambil 50 peserta CPNS yang terdiri dari 25 peserta Putra dan 25 Putri.

"Untuk itu para peserta harus benar-benar maksimal, sebab, nilai inilah yang akan dilihat dan nantinya akan diambil yang mana lebih tinggi," ujarnya.

Sementara itu, dari sejumlah peserta CPNS wanita yang mengikuti tes kesamaptaan Satpol PP terdapat beberapa yang tengah hamil.

Dari penjelasan Lailana, para peserta tersebut masih diperbolehkan mengikuti tes, tetapi dengan kriteria, diantaranya surat persetujuan suami serta surat keterangan sehat sebagai pertanggung jawaban.

"Dengan adanya surat tersebut, petugas juga memiliki acuan memberikan materi tes fisiknya," ujarnya.

Sementara Koordinator Pemateri Kesamaptaan, Kapten Inf Syafril Anwar menuturkan, peserta mengikuti tes lari yang mana satu putarannya jarak tempuhnya 400 meter.

"Para peserta CPNS Satpol PP ini sebelum mengikuti tes di cek kesehatan terlebih dahulu oleh doktor serta pemanasan oleh tim kesamaptaan Kodim 1006 Banjar," ujarnya.

Baca juga: Peserta SKB CPNS 2021 Kemenag Wajib Unggah Dokumen Ini Sebelum 30 November, Klik casn.kemenag.go.id

Dan yang pastinya pelaksanaan tetap harus mematuhi prosedur protokol kesehatan yang sudah di tetapkan.

"Mudah-mudahan dari ini bisa terpenuhi kebutuhan pegawai Satpol PP Kota Banjarbaru yang dapat membantu dan mengabdi ke masyarakat," tutupnya. (Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)