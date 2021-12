Penampilan Ibunda Artis Vicky Shu Bikin SalfokWarganet, Tampak Muda dan Cantik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Walau sudah punya lima cucu dari ketiga anaknya, paras awet muda ibunda Vicky Shu masih terlihat. Penampilan dari Nyonya Besar Bangsawan Solo ini pun akhirnya membuat salah fokus warganet.

Ibunda Vicky Shu yang mengenakan kerudung berwarna rose serta baju hitam itu tampil cantik.

Tak kalah menawan dari sang anak, ibunda Vicky Shu masih cocok jika disandingkan dengan putrinya yang berusia 36 tahun.

Netizen pun salah fokus dengan potret ibunda Vicky Shu yang tetap cantik meski usianya tak lagi muda.

Baru-baru ini, terungkap foto ibunda Vicky Shu di Instagram pribadi sang artis, Kamis (9/12/2021).

Dalam postingan tersebut, Vicky Shu tengah memberi ucapan selamat untuk sang ibunda yang berulang tahun.

"Happy Birthday mamake hahaha. Wish you all the best. My everything, sehat, bahagia, ceria dan selalu sayang anak cucu mantu, love you so much mamake @faiza_aljufri," ujar Vicky Shu.

