Peringati Hari Anti Korupsi, Kejari Tanbu Ciptakan Karya Musik dan Drama Kehidupan Insan Jaksa

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Peringati Hari Anti Korupsi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanahbumbu, persembahkan sebuah karya dan pesan moral dalam bertugas.

Hasil karya tersebut bahkan ditampilkan di Youtube Kejaksaan RI.

Sebuah karya yang diciptakan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanahbumbu (Tanbu), Andi Akbar Subari, yang kemudian dibuat dalam sebuah tayangan soundtrack karya drama dan musik.

Hasil karya itu dalam bentuk visual, Video yang bisa dilihat langsung di Youtube, bersama tim yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Tanbu, M Hamdan S.

Menurut Andi Akbar Subari selaku Kasi Intel sekaligus yang menciptakan lagu, tersebut terinspirasi dengan pekerjaannya sebagai Jaksa dan memerangi korupsi.

"Karya ini menceritakan seorang insan Jaksa yang sangat mencintai Instansi yaitu Kejaksaan RI mengalami dilema besar dalam hidupnya. Insan ini mengalami pilihan sulit apakah dia harus memilih wanita pujaan hatinya atau Instansi yang dia banggakan, " kata Andi Akbar, Kamis (9/12/2021).

Diceritakannya, pada satu waktu wanita pujaan hatinya mengirimkan pesan singkat kepada Insan Jaksa untuk bertemu pada saat waktu jam makan siang.

Dengan senang hati, dia pun mengiyakan dan menemui The One and Only Beloved Woman di tempat favorit mereka yaitu di taman yang bukan hanya menyejukkan tetapi mendamaikan jiwa kedua manusia yang sedang jatuh cinta ini.

Waktu berlalu, gombal dan canda tawa yang diutarakan oleh Insan Jaksa ini membuat Wanita Pujaan Hati makin berbunga-bunga yang membuat taman seakan-akan menjadi Taman Tulip Merah yang menandakan Cinta Abadi dari Insan Jaksa kepada Wanita Pujaannya.

Seketika itu, lanjut Andi Akbar, Insan Jaksa mendapatkan telepon dari atasan yang menginginkan dia untuk bertemu untuk menyelesaikan pekerjaannya.