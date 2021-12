Jadwal Liga 1 Pekan Ini Live Indosiar, Persija vs Bhayangkara, Persik vs Persib & Persita vs Barito

Jadwal Liga 1 Pekan Ini via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar, Persija vs Bhayangkara FC, Persik vs Persib, Persita vs Barito Putera

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 Pekan 17 mulai Sabtu (11/12/2021) dan Minggu (12/12/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Persija vs Bhayangkara FC, Persik vs Persib Bandung, Persita vs Barito Putera.

Beberapa laga seru akan tersaji di pekan ke 17 BRI Liga 1 2021. Namun duel Arema FC vs Persikabo 1973 dan Persebaya vs Bali United yang sedianya bisa diakses via Live Streaming TV Online Indosiar, ditunda.

Duel big match pada Jadwal Liga 1 pekan ini adalah Persija vs Bhayangkara FC. Persik Kediri vs Persib Bandung dan Persita vs Barito Putera juga menarik dan bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming OChannel dan Live Streaming Indosiar.

Saat ini, Bhayangkara FC kokoh di puncak klasemen BRI Liga 1 2021, unggul 5 poin dari Persib Bandung yang dikalahkan Persebaya.

Tim asuhan Robert Rene Alberts berpeluang menempel pemuncak klasemen jika Persija berhasil mengalahkan Bhayangkara FC.

Syarat lainnya, tim kebanggaan Bobotoh tak boleh terpeleset melawan Persik Kediri.

Posisi Persib sejatinya belum aman di klasemen.

Persib Bandung berpeluang dikudeta Arema FC yang berjarak 1 poin dengannya.

Arema FC sendiri baru akan melakoni laga pekan ke 16 BRI Liga 1 2021 malam ini melawan Borneo FC.

Pada pekan 17 BRI Liga 1, sang pemuncak klasemen Bhayangkara FC akan menghadapi Persija Jakarta.