Jadwal Liga Inggris Pekan 16 Siaran Langsung SCTV & Mola TV Chelsea, Liverpool & Man United Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan ini via siaran langsung SCTV, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming SCTV mulai Sabtu (11/12/2021) menyuguhkan ada laga Chelsea Vs Leeds, Liverpool Vs Aston Villa, Manchester City Vs Wolves, Norwich Vs Manchester United dan lainya.

Siaran Langsung Liga Inggris memasuki pekan 16 dan bakal dibuka dengan pertandingan Manchester City Vs Wolves dan Chelsea Vs Leeds, Liverpool Vs Aston Villa. Lalu ada juga Norwich Vs Manchester United yang bisa diakses via Live Streaming TV Online mola tv.

Semua laga Laga Chelsea Vs Leeds, Liverpool Vs Aston Villa, Manchester City Vs Wolves, Norwich Vs Manchester United di Jadwal Liga Inggris pekan ini bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Namun belum diketahui laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung Liga Inggris pekan ini memuat agenda 11 pertandingan yang semuanya bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live SCTV & Mola TV, Liverpool, Man United, Man City & Chelsea Main

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Ada Liverpool Vs Aston Villa, Man United, Man City, Chelsea Juga Main

Mencari kemenangan ketujuh secara beruntun di semua kompetisi, Liverpool menyambut Steven Gerrard kembali ke rumah untuk pertandingan Liga Premier Sabtu dengan Aston Villa .

The Reds mengalahkan AC Milan 2-1 di Liga Champions pada pertengahan pekan, sementara tim tamu menang atas Leicester City dengan skor yang sama akhir pekan lalu.

Siapa lagi selain Divock Origi ? Setelah mengalami frustrasi selama 94 menit dan Diogo Jota melakukan salah satu kesalahan terburuk dalam sejarah Liga Premier.

Pemain Belgia yang brilian itu menambah daftar panjang golnya di menit-menit terakhir dengan kemenangan 1-0 di Wolverhampton Wanderers.

Dipuji sebagai legenda oleh Jurgen Klopp , para pemain dan penggemar Liverpool, Origi juga tepat sasaran di San Siro untuk membawa The Reds menang 2-1 atas AC Milan yang memimpin melalui Fikayo Tomori sebelum Mohamed Salah menyamakan kedudukan.

Hasil ini sekaligus membuat pasukan Klopp melangkah ke babak 16 besar sebagai tim Inggris pertama yang memenangkan semua enam pertandingan grup mereka.