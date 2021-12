Jadwal Liga Italia Pekan 17 Live RCTI & Bein Sports, Udinese Vs AC Milan, Iter & Juventus Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan ini mulai Minggu (12/12/2021) yang tayang via Live Streaming Bein Sports dan kemungkinan di Live Streaming RCTI, ada Udinese Vs AC Milan, Inter Milan Vs Cagliari, Napoli Vs Empoli, Venezia Vs Juventus dan lainnya.

Siaran Langsung Liga Italia memasuki pekan 17 dan bakal dibuka dengan pertandingan Fiorentina Vs Salernitana pada Sabtu malam nanti. Keesokan harinya tim tim besar baru akan bertanding seperti Udinese Vs AC Milan, Inter Milan Vs Cagliari, Napoli Vs Empoli, Venezia Vs Juventus dan lainnya yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Semua laga Laga Udinese Vs AC Milan, Inter Milan Vs Cagliari, Napoli Vs Empoli, Venezia Vs Juventus di Jadwal Liga Italia Seria A pekan ini bisa ditonton via Live Streaming Bein Sports. Namun belum diketahui laga mana yang tayang via Siaran Langsung RCTI.

Siaran Langsung Liga Inggris pekan ini memuat agenda 10 pertandingan yang semuanya bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Laga menarik terjasi antara Udinese Vs AC Milan,

Kombinasi kekalahan Milan dan kemenangan simultan Atletico Madrid atas Porto membuat pemuncak klasemen Serie A tersingkir dari Liga Champions pekan ini, berakhir di posisi terbawah di Grup B yang kompetitif.

Melawan klub yang sebelumnya mereka hadapi di dua final selama periode emas terakhir Rossoneri, lebih dari satu dekade lalu tim asuhan Stefano Pioli sekali lagi menunjukkan pengalaman mereka di Eropa di beberapa posisi kunci, dan akhirnya kalah 2-1 di San Siro meski mengambil memimpin melalui Fikayo Tomori .

Namun demikian, kemenangan berturut-turut di liga telah membantu Milan menjadi yang terdepan di domestik selama seminggu sebelumnya.

AC Milan telah mengumpulkan total 38 poin yang mengesankan dari 16 pertandingan Serie A sejauh ini - penghitungan terbaik mereka pada tahap ini sejak 2003.

Menjelang perjalanan mereka ke utara ke Friuli, Pioli dan rekan-rekannya juga telah menang tandang pada 16 kesempatan terpisah selama tahun 2021, dengan hanya prestasi luar biasa Napoli pada tahun 2017 yang menduduki puncak penghitungan itu sejak pergantian abad.