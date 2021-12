Jadwal Piala AFF 2021 Timnas Indonesia vs Laos, Jangan Anggap Enteng lawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF 2021 Timnas Indonesia vs Laos laga kedua Grub B, Minggu (12/11/2021) via siaran langsung RCTI dan via Live Streaming vidio.com. Ezra Walian main.

Jadwal Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2021 ini bisa diakses via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online vidio.com pukul 16.30 WIB.

Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos ini tayang via Siaran Langsung RCTI via free to air dan Live Streaming TV Online vidio.com. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Ezra alian main..

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Baca juga: Hasil Akhir Timnas Indonesia vs Kamboja Piala AFF 2021 Skor 4-2, Rumakiek Sumbang Gol

Baca juga: Shin Tae Yong Kecewa Timnas Indonesia Remehkan Kamboja & Bendera Merah Putih Tidak Dikibarkan

Setelah mengalahkan kamboja di laga perdana grup B Piala AFF 2021 Timnas Indonesia memiliki waktu dua hari untuk recovery.

Di laga kedua Timnas Indonesia kembali akan tampil menghadapi Laos pada Minggu (12/12/2021).

Timnas Indonesia telah membuka perjalanan mereka di Piala AFF 2020 dengan cukup manis.

Skuad Garuda berhasil menang dengan skor 4-2 atas timnas Kamboja dalam laga perdana di Bishan Stadium, Singapura, Kamis (9/12/2021).

Empat gol timnas Indonesia malam tadi dilesakkan oleh tiga pemain berbeda, yaitu Rachmat Irianto yang mencetak brace (4', 33'), Evan Dimas (17'), dan Ramai Rumakiek (54').

Sayangnya, Kamboja sempat membalas dua gol lewat Yue Safy (37') dan Prak Mony Udom (60').