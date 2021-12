Prediksi Chelsea vs Leeds United di Liga Inggris Live Mola TV, Romelu Lukaku Fit

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Chelsea vs Leeds di Liga Inggris, Sabtu (11/12/2021) via Live Streaming Mola TV. Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chelsea vs Leeds United di Liga Inggris, Sabtu (11/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Leeds United hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Leeds United bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Romelu Lukaku main.

Duel Chelsea vs Leeds United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV & Mola TV Pekan Ini, Liverpool vs Villa, Man City & MU Main

Baca juga: Bos Persib Bocorkan 4 Nama Jelang Bursa Transfer Liga 1, Da Silva, Hansamu, Konate & Ryuji Utomo

Baca juga: Jadwal Siaran Liga Italia Pekan Ini Live RCTI & Bein Sports 2, AC Milan, Juventus & Inter Milan Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2021 Live INews TV

Kekalahan 3-2 di markas West Ham United pekan lalu harus dibayar mahal oleh Chelsea. The Blues terpaksa merelakan posisi puncak klasemen Liga Inggris.

Tak hanya turun satu tingkat, Chelsea harus terjun ke posisi 3 usai digeser oleh Manchester City dan Liverpool.

Pekan ini menghadapi Leeds United, Chelsea di bawah asuhan Thomas Tuchel akan kembali membidik jalur kemenangan.

Misi Chelsea bakal mendapat tantangan berat dari The Whites yang tak terkalahkan dalam 3 penampilan terakhir di Liga Inggris.

Usai tumbang di markas West Ham pekan lalu, Chelsea kembali menuai hasil kurang maksimal dalam ajang Liga Champion (UCL) pada tengah pekan.

Pasalnya mereka hanya bermain imbang 3-3 kontra Zenit St. Petersburg, dalam laga pamungkas penyisihan grup.