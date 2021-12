Prediksi & Link Streaming Timor Leste vs Filipina di Piala AFF 2021, Siaran Langsung RCTI

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Timor Leste vs Filipina di Piala AFF 2021 via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timor Leste vs Filipina di Piala AFF 2021, Sabtu (11/12/2021) via Siaran Langsung RCTI.

Siaran Langsung Piala AFF 2020 antara Timor Leste vs Filipina ini merupakan laga lanjutan dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online dan Live Streaming RCTI mulai jam 16.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI, link Live Streaming Timor Leste vs Filipina di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Simak susunan pemain ( Line Up ) di bagian bawah artikel ini.

Laga di Timor Leste vs Filipina ini merupakan laga lanjutan di Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming TV Online dan tak via Live Streaming RCTI.

Filipina berpeluang meraih kemenangan sekaligus poin pertama di turnamen AFF Cup kali ini. Selain unggul dari segi head to head, Filipina bisa memanfaatkan kondisi sang lawan yang sedang tertekan.

Timor Leste belum meraih poin dalam dua laga yang sudah mereka jalani di Piala AFF 2021. Mereka juga selalu gagal mencetak gol dalam 2 laga tersebut.

Filipina juga belum meraih poin, tetapi The Azkal baru tampil 1 kali dan sudah mencetak 1 gol. Saat menghadapi Singapura di laga perdana, Filipina kalah dengan skor 1-2.

Setelah kalah dari Singapura di pertandingan pertama, Filipina wajib menang saat menghadapi Timor Leste, jika ingin menjaga peluang lolos ke babak semi final Piala AFF 2021.

Pelatih Timnas Filipina Stewart Hall mengakui timnya tidak memiliki pilihan selain memenangkan 3 pertandingan sisa di Grup A.

"Kami harus memenangkan tiga pertandingan tersisa [di fase grup]. 2 kemenangan dan 1 hasil imbang mungkin cukup untuk lolos, tapi kami harus melihat laga tim lain [jika gagal menyapu 3 kemenangan]," kata Stewart Hall, dikutip dari laman resmi AFF.