Prediksi Susunan Pemain Norwich vs Man United di Liga Inggris Live Mola TV, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Norwich vs Man United Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Norwich vs Man United di Liga Inggris, Minggu (12/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Norwich City vs Manchester United hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Norwich vs Man United bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Norwich City vs Manchester United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Aston Villa di Liga Inggris Live Mola TV, Mo Salah Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2021 Live INews TV

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Persija vs Bhayangkara FC di Liga 1 Live Indosiar, Simic & Ndouassel Main

Manchester United meraih kemenangan pertamanya bersama pelatih anyar mereka, Ralf Rangnick, saat menghadapi Crystal Palace dngan skor 1-0 di pekan sebelumnya.

Laga kedua Rangnick di Liga Inggris bakal menghadapi Norwich City yang sedang berusaha keluar dari zona degradasi.

Andai mampu meraih 3 poin melawan Norwich City, The Red Devils akan memiliki 27 poin, atau sama dengan perolehan poin West Ham di peringkat 4 klasemen sementara.

Namun, hal itu tidak akan mudah karena tuan rumah tentunya bakal tampil ngotot demi menjaga asa tetap bertahan di EPL.

Menghadapi tim juru kunci Norwich City, Manchester United bakal memainkan tim terbaiknya, setelah di matchday 6 Liga Champions 2021 melawan Young Boys tampil dengan mayoritas pemain muda.

Dikutip dari situs web resmi klub, Ralf Rangnick menyebut keputusan tersebut untuk memberi menit bermain kepada pemain muda sekaligus mengistirahatkan pemain yang bakal dimainkan menghadapi Norwich City di liga.