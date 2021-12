Prediksi Susunan Pemain Udinese vs AC Milan di Liga Italia Live RCTI & Bein, Ibrahimovic Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Udinese vs AC Milan Liga Italia via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming Bein Sports 2, Zlatan Ibrahimovic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Udinese vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Minggu (12/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Zlatan Ibrahimovic main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Udinese vs AC Milan dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Udinese vs AC Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Zlatan Ibrahimovic main.

Duel Udinese vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Baca juga: Jadwal Siaran Liga Italia Pekan Ini Live RCTI & Bein Sports 2, AC Milan, Juventus & Inter Milan Main

Baca juga: Prediksi Chelsea vs Leeds United di Liga Inggris Live Mola TV, Romelu Lukaku Fit

Baca juga: Bos Persib Bocorkan 4 Nama Jelang Bursa Transfer Liga 1, Da Silva, Hansamu, Konate & Ryuji Utomo

Baca juga: Prediksi Chelsea vs Leeds United di Liga Inggris Live Mola TV, Romelu Lukaku Fit

AC Milan membutuhkan poin penuh dari laga pekan ini demi mempertahankan posisi puncak klasemen yang saat ini ditempatinya.

Rossoneri kini memimpin klasemen Serie A terbaru dengan bekal 38 poin, selisih 1 angka dari Inter yang duduk tepat di bawahnya.

Setelah tersingkir dari ajang Liga Champions 2021/2022, Milan bisa menaruh fokus penuh ke perebutan scudetto.

Mereka tentu tidak ingin mengulang kegagalan pada musim lalu, saat hanya mampu finis di urutan ke-2.

Di sisi seberang, Udinese sedang mengalami turbulensi performa. Friuli tercatat tak pernah menang dalam 5 laga terakhir (2 kalah, 3 imbang).

Mereka wajib menang dalam laga melawan Milan demi memutus tren negatif, meski target itu diperkirakan sulit tercapai.