Jadwal Liga 1 Hari Ini Pekan 17 Live Indosiar & Ochannel ada Persija Vs Bhayangkara FC & PSIS Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga 1 hari ini Sabtu (11/12/2021) pekan ke-17 dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live streaming Vidio.com dan Ochannel ada tiga laga yakni Persela Vs PSS Sleman, Persija Jakarta Vs Bhayangkara FC dan Persipura Vs PSIS Semarang.

siaran Langsung Liga 1 laga big match Persija Jakarta Vs Bhayangkara FC yang di mulai pukul 17.15 WIB bisa disaksikan bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Siaran Langsung Indosiar.

Sedangkan siaran Langsung Liga 1 bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Ochannel Persela Vs PSS Sleman pukul 15.15 WIB dan Persipura Vs PSIS Semarang pukul 19.30 WIB keduanya tayang via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Ochannel.

Tiga laga pertandingan di jadwal Liga 1 2021 hari ini akan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan bisa disaksikan secara streaming di Vidio.com.

Persija Jakarta bakal bertemu sang pemuncak klasemen Bhayangkara FC pekan ke-17 Liga 1 2021.

laga big match bertabur yangs eru dan menarik ini digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada pukul 17.15 WIB.

Pelatih Persija Jakarta, Angelo Alessio mengakui bahwa laga melawan Bhayangkara FC tak akan mudah.

Terlebih Bhayangkara FC merupakan pemuncak klasemen Liga 1 2021 ini.

“Kami akan menghadapi laga sulit melawan Bhayangkara. Kami harus bersiap untuk laga itu,” kata Angelo dilansir dari laman resmi klub, Jumat (10/12/2021).

Persija memang tengah dalam kepercayaan diri usai meraih dua kemenangan beruntun pada pekan ke-15 dan 16 Liga 1

2021/2022.