Jadwal Liga Italia Hari Ini Live RCTI & Bein Sports Venezia vs Juventus & Udinese vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Serie A pekan 17 yang berlangsung hari ini Sabtu (11/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2. Ada Genoa vs Sampdoria, Fiorentina vs Salernitana, Venezia vs Juventus dan Udinese vs AC Milan.

Sebanyak 4 pertandingan Liga Italia hari ini akan ditayangkan via Live Streaming RCTI + maupun Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Duel Genoa vs Sampdoria dan Venezia vs Juventus di Liga Italia pekan 17 akan tayang via Siaran Langsung RCTI +. Sementara Fiorentina vs Salernitana dan Udinese vs AC Milan laga bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2.

Seluruh pertandingan bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan beberapa via Live Streaming RCTI plus.

Meski berhasil memastikan diri finis sebagai pemuncak klasemen Grup H Liga Champions, Juventus masih tersandung di kancah domestik dan berada di peringkat kelima klasemen sementara Serie A.

Dilansir 1News, dua kemenangan beruntun dalam waktu tiga hari telah membantu Juventus pulih dari krisis terakhir mereka pada tahun 2021, di tengah siklus kinerja buruk yang berulang di klub Turin.

Setelah menang 0-2 atas Salernitana, pasukan Massimiliano Allegri melanjutkan untuk menang dengan skor yang sama di kandang sendiri atas Genoa.

Mereka sekarang dalam tiga kemenangan beruntun dengan clean sheet setelah meraih kemenangan 1-0 atas Malmo FF di Liga Champions, kemenangan yang membawa mereka ke puncak Grup H dan menempatkan mereka di pot unggulan di depan undian babak 16 besar.

Tidak hanya Venezia, yang baru saja kembali ke papan atas setelah absen selama dua dekade, telah menderita 15 kekalahan dalam 17 pertandingan Serie A terakhir mereka melawan Juventus, tetapi Nyonya Tua juga merupakan tim yang paling banyak mengalahkan mereka secara keseluruhan.

Venezia juga akan datang ke pertandingan ini dengan modal yang jauh dari ideal, kalah berturut-turut tiga kali dari tiga pertandingan Serie A terakhir mereka, kebobolan 10 gol dalam prosesnya dan meninggalkan mereka di urutan ke-16 dalam tabel dengan 15 poin dari 16 pertandingan.