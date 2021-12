Jadwal Piala AFF 2021 Hari Ini Siaran Langsung Inews TV Thailand Vs Myanmar & Filipina Juga Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF 2021 hari ini Sabtu (11/12/2021) via Siaran Langsung Inews TV dan Live Streaming vidio. Turnamen antarnegara Asia Tenggara atau Piala AFF 2020 kembali digelar. Hari ini dua laga grup A yang akan bertanding yakni Timor Leste Vs Filipina dan Thailand Vs Myanmar

Duel laga kedua Grup A Timor Leste Vs Filipina dan Thailand Vs Myanmar akan tayang via Siaran Langsung Inews TV dan Live Streaming vidio.

Siaran Langsung Inews TV dan Live Streaming Vidio Timor Leste Vs Filipina akan di mulai pukul 16.30 WIB lalu disusul Thailand Vs Myanmar pukul 19.30 WIB.

Link Live Streaming TV Online vidio.com pada Jadwal Piala AFF 2021 Hari ini akan disediakan setelah artikel berikut.

Sementara Jadwal Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2021 laga kedua nanti akan di gelar pada Minggu (12/11/2021)

Jadwal Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2021 bisa diakses via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online vidio.com pukul 16.30 WIB.

Hasil pertandingan yang melibatkan Thailand kontra Myanmar nanti bakal menjadi penantang serius bagi Singapura dalam misi meraih tiket menuju fase selanjutnya sebagai wakil dari Grup A Piala AFF 2021.

Saat ini, Singapura sedang memimpin klasemen Grup A dengan torehan 6 poin dari 2 kali tampil. Ada Thailand yang menduduki runner-up via koleksi 3 poin dari 1 pertandingan.

Sedangkan Myanmar sudah bertanding 2 kali. Hasilnya, mereka mengemas 3 poin, di bawah Thailand.

Pemenang antara Thailand kontra Myanmar bakal menyamai torehan milik Singapura yang tidak bertanding dalam pekan ketiga.