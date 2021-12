Line Up Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2021 Malam ini Siaran langsung Inews, Messi Jay Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Line Up pemain dan Live Streaming Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2021 malam ini, Sabtu (11/12/2021) via Siaran Langsung INews TV dan tak Siaran Langsung RCTI. Messi Jay main.

Laga Thailand vs Myanmar itu dijadwalkan berlangsung di National Stadium, Singapura malam ini.

Pelatih timnas Thailand, Mano Polking, merasa kesulitan untuk menentukan starter pada laga kedua Grup A Piala AFF 2020 kontra Myanmar.

Menjelang laga kontra Myanmar, timnas Thailand kedatangan kekuatan baru, yakni Chanathip Songkrasin.

Adapun Chanatip Songkrasin atau yang dikenal dengan sebutan "Messi Jay" merupakan salah satu pemain andalan timnas Thailand.

Dia berhasil menjadi pemain terbaik pada Piala AFF edisi 2014 dan 2016. Sebelumnya, Chanatip Songkrasin yang ditunjuk sebagai kapten utama timnas Thailand untuk Piala AFF 2021, harus absen pada laga perdana fase grup kontra Timor Leste, Minggu (5/12/2021).

Chanatip Songkrasin absen karena masih harus membela klubnya yang berkompetisi di Liga Jepang, Hokkaido Consadole Sapporo.