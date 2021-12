Live INews TV! Susunan Pemain & Live Streaming TV Online Vietnam vs Malaysia di Piala AFF 2021

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Vietnam vs Malaysia di Piala AFF 2021 via Siaran Langsung INews TV & Live Streaming INews TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Vietnam vs Malaysia di Piala AFF 2021, Minggu (12/12/2021) via Siaran Langsung INews TV dan tak Siaran Langsung RCTI.

Siaran Langsung Piala AFF 2020 antara Vietnam vs Malaysia ini merupakan laga lanjutan dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online INews TV bukan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Meski tak Siaran Langsung RCTI, link Live Streaming Vietnam vs Malaysia di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini dan tayang via Siaran Langsung INews TV. Simak susunan pemain ( Line Up ) di bagian bawah artikel ini.

Laga di Vietnam vs Malaysia ini merupakan laga lanjutan di Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming TV Online INews TV dan tak via Live Streaming RCTI.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2021 Live RCTI & InewsTV, Baggott Main

Baca juga: Kans Persib Bandung vs PSIS untuk Dapatkan David da Silva di Bursa Transfer Liga 1, Ini Harganya

Baca juga: LIVE SCTV! Line Up & Link Streaming Norwich vs Man United di Liga Inggris Malam Ini, Ronaldo Main

Baca juga: Live TVOne! Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Vasyl Lomachenko vs Richard Commey Minggu Pagi

Tenaga skuad Vietnam akan sangat bugar jelang laga ini. Setelah mengalahkan Laos di laga pertama, skuad asuhan Park Hang Seo mendapatkan jadwal istirahat di matchday 2.

Persiapan terbaik pun dimiliki Vietnam dalam usahanya merangsek naik ke persaingan papan atas klasemen Grup B.

Kemenangan di laga ini memang belum tentu membawa Vietnam memuncaki klasemen karena mereka harus menang 4-0 atas Malaysia.

Selain itu, Vietnam juga harus berharap Indonesia tak menang atas Laos. Namun setidaknya, tambahan 3 poin di laga ini akan membantu Vietnam tetap bertahan dalam persaingan lolos ke semifinal.

Vietnam akan berada dalam posisi unggulan jelang laga nanti. Faktor catatan pertemuan terkini menjadi salah satu sebabnya adalah yakni Vietnam tak terkalahkan atas Malaysia dalam 6 pertandingan terakhir.

Modal kebugaran pemain dan rekor pertemuan dirasa menjadi hal yang cukup bagi Vietnam untuk memenangi laga nanti.