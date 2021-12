Live RCTI! Susunan Pemain & Link Streaming Venezia vs Juventus di Liga Italia Malam Ini, Kean Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Venezia vs Juventus di Liga Italia Malam Ini via Live Streaming Bein Sports 2, Live Streaming RCTI + & Siaran Langsung RCTI. Moise Kean main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Venezia vs Juventus di Liga Italia Serie A, Minggu (12/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Moise Kean main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Venezia vs Juventus dimulai pukul 00.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Venezia vs Juventus bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Moise Kean main.

Duel Venezia vs Juventus di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Juventus, yang saat ini duduk di peringkat 5 klasemen sementara Liga Italia 2021/2022, jelas lebih dijagokan menang dalam laga nanti.

Misi mereka pada giornata 17 ini adalah meraih poin penuh demi memangkas jarak angkanya dengan Atalanta.

Si Nyonya Tua saat ini mengoleksi 27 poin, selisih 7 angka dari La Dea yang duduk tepat di atasnya.

Sebaliknya, Venezia sedang berupaya keluar dari rentetan hasil minor.

Sebelumnya, mereka selalu kalah dalam 3 laga beruntun Serie A.

Pada giornata 16 lalu, skuad arahan Paolo Zanetti yang menjamu Verona di venue yang sama terpaksa takluk dengan skor 3-4.