Live Streaming Mola TV Line Up Liverpool vs Aston Villa di Liga Inggris Hari Ini, Gerard Is Back

Line up Liverpool vs Aston Villa di Liga Inggris malam ini. Tim Liverpool akan kehilangan pemain bintangnya, Mohamed Salah dan Sadio Mane pada Januari mendatang. Saat kedua pemain dikabarkan akan ambil bagian di Piala Afrika.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Liverpool vs Aston Villa di Liga Inggris, Sabtu (11/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Duet maut Mohamed Salah dan Sadio Mane.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Aston Villa hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Aston Villa bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Duet maut Mohamed Salah dan Sadio Mane.

Duel Liverpool vs Aston Villa di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris di SCTV & Mola TV Hari ini Ada Norwich vs Manchester United

Baca juga: Prediksi Man City vs Wolves di Liga Inggris Live Mola TV, de Bruyne Main

Liverpool akan berusaha untuk mempertahankan rekor kemenangan luar biasa mereka ketika mereka menyambut Aston Villa asuhan Steven Gerrard ke Anfield pada hari Sabtu.

Aksi di seluruh Eropa datang dengan kecepatan tinggi, dan akhir pekan ini, Gameweek 16 di musim Liga Premier 2021/22 sedang berlangsung. Liverpool akan beraksi pada Sabtu sore, saat mereka menjamu Aston Villa di Anfield.

Liverpool telah memantapkan diri mereka sebagai salah satu tim paling menakutkan di Eropa berkat penampilan memukau di sepertiga akhir lapangan.

The Reds adalah tim paling produktif di Liga Premier, setelah mencetak 44 gol dalam 15 pertandingan papan atas sejauh musim ini. Pasukan Jurgen Klopp menuju ke pertandingan dengan kemenangan 2-1 atas AC Milan di Liga Champions UEFA .

Di sisi lain, Aston Villa sedang mengalami "pantulan manajer baru" yang terkenal, memenangkan tiga dari empat pertandingan mereka sejak Steven Gerrard mengambil alih dari Dean Smith.

Satu-satunya kemunduran datang dalam kekalahan 2-1 dari Manchester City, di mana Villans terbukti sedikit untuk juara bertahan Liga Premier.