LIVE Streaming TV Online Liverpool vs Aston Villa di Liga Inggris Jam 22.00 WIB, Mo Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Liverpool vs Aston Villa di Liga Inggris, Sabtu (11/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main.

Liverpool baru saja menutup fase grup Liga Champion (UCL) dengan torehan sempurna, yakni menyapu bersih 6 kemenangan.

Pada matchday terakhir skuad asuhan Jurgen Klopp menang 1-2 di markas AC Milan.

Kini The Reds mulai memindahkan fokus mereka ke kompetisi domestik Liga Inggris.

Liverpool tengah memburu puncak klasemen EPL yang kini diduduki Manchester City dengan bekal 35 poin, alias terpaut 1 angka saja dari The Reds.

Namun demikian mereka juga tetap wajib waspada mengingat Chelsea mengintai di posisi 3, dengan koleksi 33 poin.

Di sisi lain, Aston Villa sebagai rival Liverpool pada pekan ini juga tengah memperlihatkan tren positif.