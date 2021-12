LIVE Streaming TV Online Man City vs Wolves di Liga Inggris Malam Ini Jam 19.30 WIB, de Bruyne Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Man City vs Wolves Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Live Streaming TV Online. Kevin de Bruyne Main

Skuad Pep Guardiola baru saja tumbang 1-2 di markas RB Leipzig dalam pekan terakhir penyisihan grup Liga Champions 2021.

Meskipun kalah, Manchester City tetap lolos babak 16 besar dengan status juara grup.

Sementara di Liga Inggris, pekan lalu Man City unggul 3-1 atas Watford.

Kemenangan itu mengangkat The Citizens ke puncak klasemen menggusur Chelsea yang tergelincir di markas West Ham.

Melawan Wolves, Bernardo Silva dan tim membawa misi mempertahankan puncak klasemen.

Sementara di pihak lawan, Wolves baru saja kalah 0-1 dari Liverpool. Skuad Bruno Lage tunduk di menit akhir akibat gol Divock Origi pada tambahan waktu babak kedua.