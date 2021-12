LIVE Streaming TV Online Persija vs Bhayangkara FC di Liga 1 Live Indosiar, Simic vs Ndouassel

Link Live Streaming Persija vs Bhayangkara Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Indosiar & Live Streaming TV Online, Marko Simic & Ezechiel Ndouassel main

Saksikan Live Streaming Persija vs Bhayangkara FC di jadwal Liga 1, Sabtu (6/12/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persija Jakarta vs Bhayangkara FC via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 17.15 WIB.

Link Live Streaming Borneo FC vs Arema ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Ezechiel Ndouassel dan Marko Simic main.

Duel Borneo FC vs Arema FC di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Kedua tim sama-sama sedang memegang tren positif jelang pertemuan nanti.

Persija Jakarta selalu menang dalam 2 laga beruntun, sedangkan Bhayangkara FC tercatat tidak pernah kalah dalam 4 laga terakhir (2 menang, 2 imbang).

Saat ini, The Guardian -julukan Bhayangkara FC- bertengger di puncak klasemen sementara dengan raihan 36 poin, unggul 5 angka dari Persib di posisi runner up.

Kini, skuad arahan Paul Munster bertekad mengukuhkan posisinya dengan meraih kemenangan di laga nanti.

Sebaliknya, kubu Macan Kemayoran berupaya memperbaiki posisinya di tabel klasemen.

Jelang matchday 17, Marco Motta dan kawan-kawan masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara dengan 24 poin, selisih 3 poin dari PSIS Semarang.