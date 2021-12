Live Up Pemain Udinese vs AC Milan di Liga Italia Hari Ini, Live Streaming Bein Sports & RCTI

Miguel MEDINA / AFP

Line Up pemain dan Live Streaming Udinese vs AC Milan di Liga Italia Serie A hari ini Minggu (12/12/2021). Kiper Cagliari, Alessio Cragno (kanan) mengalihkan tembakan di bawah tekanan dari bek AC Milan asal Denmark Simon Kjaer (kiri) saat pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Cagliari pada 16 Mei 2021 di stadion San Siro di Milan.