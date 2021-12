Prediksi Line Up Pemain Chelsea vs Leeds di Liga Inggris Hari Ini, Pentas Timo Werner

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Line Up pemain dan Live Streaming Chelsea vs Leeds United di Liga Inggris hari ini, Sabtu (11/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Pentas Timo Werner.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Leeds United hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Leeds United bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Line Up pemain di artikel ini, pentas Timo Werner.

Duel Chelsea vs Leeds United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Keresahan Tuchel Soal Penampilan Chelsea di Liga Inggris, The Blues Perlu Tumbal

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Persipura Vs PSIS di Liga 1 2021 Malam ini, Siaran Langsung Ochannel

Thomas Tuchel akan mengharapkan Chelsea untuk kembali ke jalur kemenangan ketika mereka menyambut Leeds United di Stamford Bridge dalam pertandingan Liga Premier akhir pekan ini.

Chelsea adalah favorit menang atas Leeds dilaga ini.

Tuchel akan frustrasi melihat bagaimana timnya berhasil bangkit dari ketinggalan 2-1 menjadi 3-2 melawan Zenit Saint Petersburg hanya untuk membiarkan keunggulan tergelincir di akhir masa injury time di Liga Champions.

Hasil imbang berarti juara bertahan Eropa finis kedua, di belakang Juventus, di Grup H yang berarti mereka tidak diunggulkan untuk undian Liga Champions Senin dan bisa menghadapi Ajax, Real Madrid, Bayern Munich atau Lille.

Akhir pekan ini, mereka menghadapi Leeds asuhan Marcelo Bielsa yang belum menunjukkan performa seperti yang kita lihat musim lalu ketika mereka menembus 10 besar.

Klub Yorkshire akan tanpa pemain kunci Patrick Bamford, Kalvin Phillips dan Liam Cooper di musim yang dilanda cedera.