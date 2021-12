Prediksi PSG vs Monaco di Jadwal Liga Prancis Live Bein Sports 1, Messi & Neymar Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming PSG vs Monaco Jadwal Liga Prancis via Live Streaming RCTI, Live Steaming Bein Sports & Siaran Langsung RCTI. Lionel Messi dan Neymar Main

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSG vs Monaco di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Senin (13/12/2021). Lionel Messi dan Neymar starter.

Duel PSG vs AS Monaco di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming. Neymar dan Lionel Messi main.

Partai tandang pekan 18 ini bakal terasa spesial bagi penggawa Les Parisiens, Kylian Mbappe, lantaran meladeni bekas klubnya sendiri.

Selama pagelaran Ligue 1 atau Liga Prancis 2021/2022, PSG tampil mendominasi di puncak klasemen dengan torehan 42 poin dari 17 partai.

Tim asal kota Paris ini unggul jauh atas peringkat kedua yang diduduki Rennes, yakni mencapai 12 angka.

Rival terdekat itu diagendakan bertanding lebih dulu dan bisa saja memangkas jarak.

Sedangkan Monaco sebagai calon lawan PSG kini menempati urutan 7 dengan 26 poin.

Andai mampu mencuri angka penuh dalam lawatan ke ibu kota Perancis, tim tamu berpeluang naik 3 tingkat sekaligus tembus 4 besar.