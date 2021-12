Prediksi Susunan Pemain Persipura Vs PSIS di Liga 1 2021 Malam ini, Siaran Langsung Ochannel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain ( Line up ) dan Live Streaming Persipura Vs PSIS di Liga 1 2021 malam ini, Sabtu (11/12/2021) via Siaran Langsung Ochannel dan tak Siaran Langsung Indosiar. Jonathan Cantillana onfire.

Siaran Langsung Liga 1 antara Persipura Jayapura Vs PSIS Semarang malam ini merupakan laga lanjutan Liga 1 dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Ochannel bukan Live Streaming Indosiar mulai jam 19.30 WIB.

Meski tak Siaran Langsung Indosiar, link Live Streaming Persipura Vs PSIS di laga Liga 1 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini dan tayang via Siaran Langsung Ochannel. Simak prediksi susunan pemain di bagian bawah artikel ini, Jonathan Cantillana onfire.

Laga di Persipura Jayapura Vs PSIS Semarang ini merupakan laga lanjutan di Liga 1 2021. Duel ini bisa diakses via Live Streaming TV Online Ochannel dan tak via Live Streaming Indosiar.

Persipura Jayapura akan melawan satu di antara klub kuda hitam, PSIS Semarang dalam lanjutan pekan ke-17 Liga 1 2021.

Dilansir TribunWow.com, laga Persipura Jayapura vs PSIS Semarang akan dihelat di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (11/12/2021) pukul 19.30 WIB.

Laga tersebut diprediksi akan berjalan sengit dan menarik.

Persipura Jayapura dan PSIS Semarang akan saling berlomba-lomba demi mendulang hasil positif di pekan ke-17.

Persipura Jayapura membutuhkan kemenangan agar bisa beranjak dari zona degradasi.

Sementara PSIS Semarang memerlukan tambahan tiga poin demi mengembalikan posisi mereka di papan atas.