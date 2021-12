Dua Rival Timnas Indonesia Saling Bunuh, Vietnam vs Malaysia di Piala AFF 2021 Live Inews Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi susunan pemain (Line up) dan Live Streaming Vietnam vs Malaysia di Piala AFF 2021 malam ini, Minggu (12/12/2021) via Siaran Langsung Inews dan Live streaming vidio.

Siaran Langsung Piala AFF 2020 antara Vietnam vs Malaysia malam ini merupakan laga lanjutan dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online vidio dan Siaran langsung Inews mulai jam 19.30 WIB.

Meski tak Siaran Langsung RCTI, link Live Streaming Vietnam vs Malaysia di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini dan tayang via Siaran Langsung INews TV. Simak Line Up pemain di bagian bawah artikel ini,

Laga di Thailand vs Myanmar ini merupakan laga lanjutan di Piala AFF 2021. Duel ini bisa diakses via Live Streaming TV Online INews TV dan tak via Live Streaming RCTI.

Vietnam akan menjadi tuan rumah bagi Malaysia pada pertandingan Piala AFF Suzuki 2020 ini.

Malaysia telah memenangkan kedua pertandingan yang dimainkan di grup ini karena mereka menghadapi tim yang lebih lemah dari Laos dan Kamboja.

Malaysia hari ini mereka menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dan tidak mudah Malaysia bisa mendapatkan poin.

Vietnam hari ini adalah negara sepakbola yang kuat di Asia dan di atas Malaysia mereka memiliki rekor yang sangat bagus.

Mereka telah bermain dua kali tahun ini di kualifikasi Piala dunia dan kedua pertandingan itu dimenangkan oleh Vietnam.

Di predisksi Vietnam akan memiliki hasil yang sama untuk pertandingan ini dan mungkin dengan sedikit gol juga.