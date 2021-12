Line Up & Link Streaming Osasuna vs Barcelona di TV Online Liga Spanyol, Live Bein Sports 1

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Osasuna vs Barcelona Liga Spanyol via Live Streaming Bein Sports 1 & Live Streaming TV Online. Memphis Depay main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Osasuna vs Barcelona di Liga Spanyol, Minggu (12/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 1 dan vidio.com. Memphis Depay main.

Siaran Langsung Liga Spanyol antara Osasuna vs Barcelona via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan vidio.com mulai pukul 22.15 WIB.

Link Live Streaming Osasuna vs Barcelona bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Memphis Depay main.

Duel Osasuna vs Barcelona di Liga Spanyol dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan.

Barcelona akan bertujuan untuk kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan beruntun ketika mereka menghadapi Osasuna di El Sadar di La Liga akhir pekan ini.

Menyusul kekecewaan tersingkir lebih awal dari Liga Champions UEFA, Barcelona akan mengalihkan perhatian mereka kembali untuk menyelamatkan kampanye domestik mereka ketika mereka melakukan perjalanan ke Estadio El Sadar untuk menghadapi Osasuna pada Minggu sore.

Setelah awal yang cukup stabil untuk hidup sebagai manajer Barcelona bulan lalu, Xavi Hernandez telah menderita kekalahan berturut-turut selama seminggu terakhir, pertama kalah 1-0 dari Real Betis di La Liga, yang diikuti dengan memalu 3-0 di tangan Bayern.

Munich di Liga Champions, yang mengarah ke eliminasi mereka. Hasilnya adalah kenyataan pahit bagi Catalans, yang memiliki jalan panjang dan sulit di depan mereka untuk kembali ke puncak.

Adapun prospek mereka di La Liga, segalanya tidak terlihat terlalu cerah karena Barcelona berada di urutan ketujuh dalam tabel, terpaut 16 poin dari pemimpin klasemen Real Madrid.

Namun, mereka hanya terpaut enam poin dari Atletico Madrid di urutan keempat, dan mereka akan berusaha memperkecil jarak itu dengan kemenangan, mengingat Los Rojiblancos akan terlibat dalam derby melawan Los Merengues pada Minggu malam.