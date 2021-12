LIVE RCTI! Line Up & Link Streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2021 Hari Ini, Elkan Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Line Up pemain dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos, Vietnam hingga Malaysia di Piala AFF 2021, Minggu (12/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Witan, Irfan Jaya; Ezra tetap andalan di depan.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Laos ini merupakan laga lanjutan Piala AFF 2020 dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 16.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos, Vietnam dan Malaysia di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Line Up pemain Witan, Irfan Jaya, Ezra tetap andalan di depan.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Kamboja ini merupakan laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Baca juga: Timnas Indonesia Dituding Main Buruk Saat Ditonton Pelatih Vietnam, Shin Tae-yong Bereaksi

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2021 Live RCTI & InewsTV, Baggott Main

Timnas Indonesia setelah memenangkan pertandingan pertama mereka dan mengklaim tiga poin pertama mereka, sekarang mencari untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tim Laos di pertandingan mendatang mereka.

Meskipun Kamboja mengalahkan pertahanan Indonesia dua kali, mereka masih bukan tandingan Garuda karena Evan Dimas , Rachmat Irianto dan Ramai Remakiek memastikan mereka meninggalkan stadion dengan tiga poin.

Para pemain ini akan mencari untuk mendapatkan nama mereka di daftar pencetak gol lagi ketika mereka bertemu Laos di pertandingan mendatang mereka.

“ Saya merasa para pemain mungkin tidak dalam kondisi fisik 100%, tetapi saya masih memiliki keyakinan kuat bahwa kami bisa bermain lebih baik ke depan, ” kata pelatih Shin Tae-yong dalam wawancara pasca-pertandingan setelah kemenangan mereka melawan Kamboja. Pertandingan berakhir dengan Indonesia mengalahkan Kamboja 4-2.

Sedangkan Laos setelah memainkan dua pertandingan yang sangat sulit melawan Vietnam dan Malaysia dan masih belum mendapatkan poin pertama mereka di turnamen ini, masih luar biasa tidak akan lengah ketika mereka berhadapan langsung dengan salah satu rivalitas terbesar mereka di Asia Tenggara juga.

Mereka berkembang pesat di bawah asuhan 2 pelatih Singapura V.Selvaraj dan direktur teknik, V.Sundramoorthy , yang sebelumnya menjadi pelatih kepala tim nasional Laos.