Live RCTI& Link Nonton TV Online Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2021 Sore Ini, Geser Malaysia

Line Up pemain dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos, Vietnam hingga Malaysia di Piala AFF 2021, Minggu (12/12/2021) via Siaran Langsung RCTI. Skuad timnas Indonesia merayakan gol ke gawang Thailand pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia di Stadion Al Maktoum, UEA, Kamis (3/6/2021) malam WIB.(Dok. PSSI)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Line Up pemain dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos, Vietnam hingga Malaysia di Piala AFF 2021, Minggu (12/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Ramai Rumakiek disimpan.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Laos ini merupakan laga lanjutan Piala AFF 2020 dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 16.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos, Vietnam dan Malaysia di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Line Up pemain Ramai Rumakiek disimpan.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Kamboja ini merupakan laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mempersiapkan tim untuk pertandingan melawan Laos.

"Pertandingan pertama kita memang menang dan bermain baik. Untuk besok (hari ini) kita sudah mempersiapkan dengan baik," kata Shin Tae-yong, Sabtu (11/12/2021).

"Laga besok kami akan menunjukkan penampilan terbaik di lapangan," ujarnya.

Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki evaluasi untuk timnas Indonesia berkaca dari pertandingan pertama melawan Kamboja.

Di mana timnas Indonesia menang dengan skor 4-2 atas Kamboja.

"Secara pertahanan kami ada perubahan memang ada 2 gol yang masuk kemarin menjadi fokus," kata Shin Tae-yong.