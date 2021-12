SKOR 2-0! Link Streaming Indosiar Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2021, Gol Asnawi & Irfan

Skor 1-0! Sedang Berlangsung Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos Piala AFF 2021 via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming INews TV, Gol penalti Asnawi Mangkualam di babak pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos, Vietnam hingga Malaysia di Piala AFF 2021, Minggu (12/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Asnawi Mangkualam dan Irfan Jaya cetak gol dan ubah hasil Timnas Indonesia, skor 2-0.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Laos ini merupakan laga lanjutan Piala AFF 2020 dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 16.30 WIB dan saat ini sedang berlangsung.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos, Vietnam dan Malaysia di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Elkan Baggott dan Ezra Walian ada di susunan pemain ( Line Up ). Skor sementara di babak pertama 2-0, gol Asnawi Mangkualam dari titik putih (23') dan Irfan Jaya (34').

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Kamboja ini merupakan laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia menang 4-2 atas Kamboja.

Hal itu membuat Skuad Garuda saat ini duduk di peringkat 2 klasemen Grup B dengan koleksi 3 poin, unggul produktivitas gol atas Vietnam di peringkat ketiga.

Kini, Indonesia bakal meladeni tantangan dari Laos. Evan Dimas dan kawan-kawan wajib menang di laga nanti demi bisa terus berada di papan atas klasemen.

Jika sampai gagal meraih kemenangan, posisi mereka berisiko tergeser oleh Vietnam yang juga bakal bertanding melawan Malaysia di hari yang sama.

Di lain pihak, kesempatan Timnas Laos untuk lolos ke babak semifinal semakin sempit.

Performa skuad arahan V. Selvaraj cukup buruk dalam 2 laga terakhir dengan catatan kekalahan beruntun.