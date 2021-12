Susunan Pemain & Link Streaming Inter Milan vs Cagliari di Liga Italia Malam Ini Live Bein Sports 1

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Inter Milan vs Cagliari di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 tak Siaran Langsung RCTI, Edin Dzeko main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Inter Milan vs Cagliari di Liga Italia Serie A, Senin (13/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Edin Dzeko main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Inter Milan vs Cagliari dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Inter Milan vs Cagliaribisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Edin Dzeko main.

Duel Inter Milan vs Cagliari di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Baca juga: Line Up & Link Streaming Osasuna vs Barcelona di TV Online Liga Spanyol, Live Bein Sports 1

Baca juga: BERLANGSUNG! Link Streaming RCTI Timnas Indonesia vs Laos di TV Online Piala AFF 2021, Ezra Main

Baca juga: LIVE Streaming TV Online Persik vs Persib di Liga 1 Jam 17.00 WIB, Siaran Langsung Indosiar

Inter punya kans besar menduduki tampuk klasemen sementara Liga Italia 2021 pekan ini.

Saat ini, jaraknya dengan pemuncak tabel sementara AC Milan hanya terpaut 2 angka.

Sebab, rival sekota Inter tersebut hanya mampu bermain imbang 1-1 saat bersua Udinese dini hari tadi, Minggu (12/12).

Sebaliknya, Cagliari sebagai calon lawannya nanti sedang mengejar kemenangan pertama sejak 8 laga terakhir Serie A.

Dalam sejumlah kesempatan tersebut, Rossoblu tercatat telah menelan 4 kekalahan dan 4 hasil imbang.

Rentetan hasil minor itu mengantar mereka terjun ke jurang degradasi, peringkat 18, dengan mengantongi 10 poin