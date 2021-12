Littel Mom Hantar Natasha Wilona Masuk Nominasi International WeTv Award , Bersaing Dengan Artis Ini

Serial Little Mom WeTV

BANJARMASINPOST.CO.ID- Totalitas akting Natasha Wilona sepertinya tak usah diragukan lagi.

Terbukti perannya sebagai Naura di webseries Little Mom banyak menuai pujian.

Takhanya di dalam negeri malah di luar negeri akting mantan pacar Verrel Bramasta ini juga diakui.

Bahkan gegara perannya tersebut ia masuk nominasi sebagai Best Heroine Of The Year International WeTv Award 2021

Ya, Little Mom adalah webseries yang semakin mempopulerkan nama Natasha Wilona di dunia per-webseries-an di Indonesia.

Oleh karena itu, nama Natasha Wilona jadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Little Mom memiliki episode sebanyak 13 episode saja.

Baca juga: Terlihat Langsing dan Bugar Ternyata Natasha Wilona Hanya Makan 5 Sendok Nasi Sehari Plus Ini

Baca juga: Tetiba Inul Daratista Mengaku Cemburu Dengan Iis Dahlia, Istri Adam Suseno Ungkap Soal Mudah Bergaul

Kendati demikian, Little Mom mampu trending di sosial media Indonesia.

Tak hanya trending di Indonesia, webseries ini sampai trending di 22 negara.

Atas popularitas ini, Little Mom juga dapatkan rekor MURI.