BERLANGSUNG! Madura United vs Borneo FC di Liga 1 Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Vidio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Madura United vs Borneo FC di jadwal Liga 1, Selasa (14/12/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Madura United vs Borneo FC via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.30 WIB dan saat ini sedang berlangsung.

Link Live Streaming Madura United vs Borneo FC ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air.

Duel Madura United vs Borneo FC di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Baca juga: Djanur Bukan Lagi Pelatih Barito Putera di Liga 1, Kerja Sama Kedua Pihak Disebut Berakhir

Baca juga: Persija Gagal Dapat Konate di Bursa Transfer Liga 1, Persib Duetkan dengan Da Silva?

Catatan lima kemenangan beruntun yang dibuat oleh Borneo FC di Liga 1 2021 baru saja terhenti setelah mereka tumbang di laga kontra Arema FC.

Kekalahan itu tentu akan membuat skuad Pesut Etam bertekad kembali berada di jalur kemenangan.

Apalagi, poin penuh mereka butuhkan guna memperbaiki posisi di klasemen. Saat ini, Borneo FC tertahan di posisi 8 klasemen Liga 1 2021 terbaru.

Saat tumbang 2-1 di laga melawan Arema FC pada pekan ke-16 lalu, Borneo FC sebetulnya tampil bagus.

Dalam laga tersebut, mereka berhasil mencetak 3 gol, tetapi 2 di antaranya dianulir oleh wasit.

Meskipun kalah, dari segi permainan, Borneo FC tidak mengalami penurunan berarti.