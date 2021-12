Da Silva Resmi Diperkenalkan, Persib Bandung Mulai Dekati Hansamu Yama & Ezechiel Ndouassel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya David da Silva resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru Persib Bandung di bursa transfer Liga 1. Selanjutnya Hansamu Yama atau Ezechiel Ndouassel?

Rumor yang berkembang selama ini akhirnya jadi kenyataan. Persib Bandung resmi memperkenalkan rekrutan asing anyar di bursa transfer Liga 1, striker David da Silva secara virtual.

Perkenalan mantan pemain Persebaya Surabaya ini dilakukan manajemen tim maung bandung melalui akun resminya. Akankah Ezechiel Ndouassel dan Hansamu Yama diperkenalkan juga saat bursa transfer Liga 1 ini?

Postingan perkenalan David da Silva tersebut tampak dalam unggahan akun Instagram resmi milik Persib Bandung, @persib pada Senin (13/12/2021).

Persib Bandung memperkenalkan David da Silva dengan cara yang cukup unik, yakni melalui animasi kartun yang dikemas dalam bentuk cerita pendek.

Di akhir video, Persib Bandung mengucapkan selamat datang untuk David da Silva.

"Wileujeng Sumping (selamat datang,-red), David da Silva," bunyi tulisan di akhir video tersebut.

David da Silva akan menggantikan peran Geoffrey Castillion yang barus saja mengucapkan perpisahan dengan Persib Bandung pada Minggu (12/12/2021).

"(After 2 years I will leave @persib I want to thank my teammates and everybody from the staf for a amazing time at this club , I wish you guys all the best for the remaining games this season. I also want to thank all bobotoh for the support. Thank you)

Setelah 2 tahun saya akan meninggalkan @persib Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan tim saya dan semua orang dari staf untuk waktu yang luar biasa di klub ini, saya berharap yang terbaik untuk kalian semua untuk sisa pertandingan musim ini.