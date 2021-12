Gawat Elkan Baggott Bisa Absen Lagi Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2021 Ini Alasannya

Suhaimi Abdullah / NurPhoto / NurPhoto via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF 2021 dapat disaksikan via Live Streaming RCTI + secara gratis. Timnas Indonesia vs Vietnam berlangsung Rabu (15/12/2021).

Sedangkan Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 masuk di Grup B bersama Malaysia, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Laga Garuda Muda bisa disaksikan via Siaran Langsung RCTI +.

Pada Jadwal Piala AFF 2021 yang tayang via Live Streaming RCTI + (gratis), Timnas Indonesia vs Vietnam laga kedua pukul 20.30 WIB. Sebelunya Kamboja vs Laos.

Timnas Indonesia masih menyimpan rasa penasaran dengan Piala AFF 2020. Sepanjang sejarah, skuad Garuda sudah 5 kali tembus final. Beberapa laga Piala AFF 2021 akan tayang via Siaran Langsung RCTI.

Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga Grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (15/12/2021).

namun ada kabar yang kurang mengenakan bagi timnas Indonesia Jelang pertandingan.

Dikabarkan timnas Indonesia tidak bisa diperkuat bek tangguh Elkan Baggott karena harus karantina.

Memang dalam dua pertandingan terakhir melawan Kamboja dan laos Elkan baggott tidak tampil sejak enit pertama.

Tapi ketidak hadiran Elkan baggott membuat lini pertahanan kurang kuat.

Buktinya Kamboja mampu menyarangkan dua gol meski Timnas berhjasil menang dengan skor 4-4.