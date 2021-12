LIVE Inews TV! Susunan Pemain & Live Streaming TV Online Filipina vs Thailand di Piala AFF 2021

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Filipina vs Thailand di Piala AFF 2021 via Siaran Langsung INews TV, Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Filipina vs Thailand di Piala AFF 2021, Minggu (12/12/2021) via Siaran Langsung INews TV dan tak Siaran Langsung RCTI.

Siaran Langsung Piala AFF 2020 antara Filipina vs Thailand ini merupakan laga lanjutan dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online INews TV bukan Live Streaming RCTI mulai jam 16.30 WIB.

Meski tak Siaran Langsung RCTI, link Live Streaming Filipina vs Thailand di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini dan tayang via Siaran Langsung INews TV. Simak susunan pemain ( Line Up ) di bagian bawah artikel ini.

Laga di Filipina vs Thailand ini merupakan laga lanjutan di Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming TV Online INews TV dan tak via Live Streaming RCTI.

The War Elephants, julukan Thailand berpeluang lolos ke semifinal AFF Cup 2021 jika menang dalam laga di Stadion Nasional Singapura ini.

Thailand saat ini masih memimpin klasemen Piala AFF 2021 Grup A.

Tim asuhan Alexandre Polking mengumpulkan 6 poin, unggul selisih gol dari Singapura yang sama-sama baru menjalani 2 pertandingan.

Jika bisa mengalahkan Filipina, Thailand akan mengoleksi 9 angka. Jumlah tersebut tidak akan bisa dikejar oleh 3 tim terbawah Grup A, yaitu The Azkals sendiri (3 poin), Myanmar (3 poin), dan Timor Leste.

Artinya, Thailand bakal jadi tim pertama yang melaju ke semifinal AFF Cup.

Sebaliknya, Filipina terancam bakal tereliminasi jika sampai ditumbangkan Thailand.