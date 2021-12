Prediksi Susunan Pemain Brentford vs Man United di Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Brentford vs Man United Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Brentford vs Man United di Liga Inggris, Rabu (15/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Manchester United sedang percaya diri setelah dibesut pelatih baru, Ralf Rangnick.

MU belum terkalahkan dalam 6 laga beruntun di semua ajang.

Teranyar, saat bertamu ke markas Norwich City dalam lanjutan EPL 2021, The Red Devils menang dengan skor tipis 0-1.

Kemenangan tersebut membawa Manchester United naik ke posisi 5 klasemen sementara dengan 27 poin, unggul 1 angka dari Arsenal di bawahnya.

Kini, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bertekad melanjutkan tren positif tersebut saat melawat ke markas tim kuda hitam, Brentford.

Meski berstatus sebagai tim promosi musim ini, penampilan Brentford cukup menyita kewaspadaan tim-tim besar.