Prediksi Susunan Pemain Man City vs Leeds di Liga Inggris Malam Ini via Live Streaming Mola TV

Man City vs Leeds di Liga Inggris, Minggu (12/12/2021) via Live Streaming Mola TV. Kevin De Bruyne merayakan golnya pada laga Manchester City vs Borrusia Dortmund di perempat final Liga Champions Rabu (6/4/2021) dini hari WIB

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs Leeds United hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 00.30 WIB.

Manchester City akan berusaha untuk memperpanjang kemenangan beruntun mereka menjadi tujuh pertandingan ketika mereka menjamu Leeds United di Stadion Etihad pada Selasa malam.

Setelah awal musim yang lamban, Manchester City tampaknya mulai bergerak maju karena mereka mendapatkan momentum serius dalam beberapa pekan terakhir.

Ketahanan pertahanan Cityzens telah membuat mereka menjadi pesaing utama untuk mahkota Liga Premier.

Kesengsaraan cedera Chelsea telah menyebabkan mereka tergelincir sedikit, dan meskipun perbedaan poin sederhana antara tiga besar, tampaknya menjadi perlombaan dua kuda sekali lagi.

The Sky Blues datang di belakang kemenangan kandang 1-0 yang berjuang keras atas Wolves, karena kartu merah bodoh Raul Jimenez dan penalti yang meragukan terbukti menjadi perbedaan pada hari Sabtu.

Pemain sayap Inggris Raheem Sterling melangkah dan dengan tenang mencetak gol dari jarak 12 yard untuk memperkuat posisi City di puncak liga, unggul satu poin dari Liverpool sementara unggul dua poin dari Chelsea setelah 16 putaran pertandingan.