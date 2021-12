Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2021 Live RCTI, Ezra & Witan Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming Inews TV, Live Streaming RCTI, Siaran Langsung INews TV dan Live Streaming TV Online

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam hingga Malaysia di Piala AFF 2021, Rabu (15/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Ezra Walian dan Witan Sulaeman main.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Vietnam ini merupakan laga lanjutan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020.

Indonesia kini memimpin klasemen Grup B AFF Cup 2021, dengan bekal 6 poin.

Angka itu sama dengan koleksi Vietnam dan Malaysia.

Tim Garuda berhak berada di posisi teratas karena unggul selisih gol.

Indonesia saat ini memiliki catatan selisih gol +6. Lalu, disusul Vietnam dengan +5 dan Malaysia di urutan ketiga karena hanya memiliki catatan +3.

Maka itu, laga Indonesia vs Vietnam pekan ini dapat memengaruhi siapa yang akan lolos ke babak semifinal serta berada di puncak klasemen.

Dalam laga kedua di fase grup AFF 2021, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Laos dengan skor 5-1.