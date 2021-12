Reaksi Robby Purba Lihat Rumah Ivan Gunawan Yang Kabarnya Akan Ditinggali Ayu Ting Ting, Intip Megah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru saja selesai membangun rumah megah yang kabarnya akan segera ditinggali bersama Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan mendapat reaksi dari Robby Purba kala memamerkan potret istananya tersebut.

Hubungan antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan belakangan memang dikabarkan telah memasuki tahap yang cukup serius.

Beberapa kali keduanya bahkan mengungkapkan keinginan mereka untuk berumah tangga dalam waktu dekat.

Ayu dan Igun juga telah mengantongi restu keluarga mereka yang tampaknya begitu mendukung hubungan keduanya.

Baca juga: Kondisi Kakak Betrand Peto Kala Gempa NTT, Chetryn Peto Perlihatkan Aktivitasnya

Baca juga: Umi Pipik Istri Almarhum Ustaz Jefri Al Buchori Hadiri 40 Harian Vanessa Angel, Sampaikan Ini

Untuk membuktikan keseriusannya tersebut, Igun diketahui baru saja selesai membangun rumah megah yang rencananya akan ditinggali bersama Ayu ketika keduanya resmi menikah.

Dalam beberapa kesempatan baik Ayu Ting Ting maupun Ivan Gunawan sempat terekam dan membicarakan kehidupan mereka jika sudah resmi menyandang status suami istri dirumah tersebut.

Kini sudah selsai dibangun dan mulai ditinggali, Ivan Gunawan yang baru saja selesai menjalani masa karantina usai kembali dari Thailand pun memamerkan penampakan rumahnya lewat unggahan di akun instagram pribadinya, Senin (13/12/2021).

"Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.

Sometimes It’s not only about how big the place is, it’s about how comfortable the place is.

That’s what i love about my own palace," tulis Igun.

Memiliki selera tinggi, tampak dalam foto tersebut Igun memilih gaya American Classic yang didominawi oleh warna putih dan beberapa cat hitam di bagian list jendela dan pagar sekitaran kolam renang rumahnya.

Terlihat cantik dan begitu mewah, potret terbaru rumah Ivan Gunawan tersebut pun mendapat berbagai reaksi dari rekan sesama selebriti seperti Raffi Ahmag, Rossa, hingga Robby Purba.