Respon Verrell Bramasta Hadju Saat Rizky Nazar Ditangkap, Tulis Surat Untuk Pacar Syifa Hadju

BANJARMASINPOST.CO.ID - Begitu Rizky Nazar ditangkap karena kasus narkoba,

Verrell Bramasta pun langsung memberi respon sebagai sahabat. Verrell Bramasta terang-terangan menuliskan pesan untuk pacar Syifa Hadju tersebut.

Rizky Nazar mengejutkan publik karena diamankan pihak yang berwajib atas kasus narkoba.

Pacar dan sahabat Rizky Nazar beri unggahan yang berbeda di akun Instagram masing-masing.

"My brother. Lo org baik.

You'll get through this.

Kalo ada apa2 kita disini," tulisnya.