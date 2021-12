Susunan Pemain & Link Streaming Man City vs Leeds di Liga Inggris Malam Ini, Jack Grealish Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Man City vs Leeds di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Tak Siaran Langsung SCTV. Jack Grealish Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Man City vs Leeds United di Liga Inggris, Rabu (15/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Jack Grealish main.

Man City saat ini masih bertengger di puncak klasemen Liga Inggris dengan modal 38 poin.

Namun demikian posisi tim asuhan Pep Guardiola belum aman, lantaran masih ditempel ketat oleh Liverpool dan Chelsea dengan selisih 1 dan 2 angka saja.

Pekan ini menjadi laga wajib menang bagi The Citizens jika ingin mempertahankan puncak tabel.

Di sisi lain, sebagai tim tamu Leeds United tentu tak ingin begitu saja menyerahkan kemenangan untuk kubu tuan rumah.

Pasalnya saat ini tim besutan Marcelo Bielsa juga tengah memburu poin tambahan sebagai modal untuk menjauh dari pusaran papan bawah.

Raihan 16 poin dari 16 laga membuat The Peacock saat ini masih berjuang di posisi 15 klasemen.