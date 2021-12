Bukti Tissa Biani Perduli Teman, Rizki Nazar Kasandung Narkoba Pacar Dul Jaelani Berikan Semangat

BANJARMASINPOST.CO.ID- Artis Tissa Biani tampaknya punya sifat yang perduli dengan teman.

Ini terlihat kala sang sahabat Rizky Nazar kesandung kasih narkoba.

Ya, diketahui Rizky Nazar ditangkap polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Polisi meringkusnya di kediamannya yang berada di Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin (13/12/2021) kemarin.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa ganja seberat 1 gram.

Sontak penangkapan tersebut membuat rekan dan keluarga Rizky Nazar bersedih.

Mereka pun berharap Rizky Nazar untuk kuat menghadapi cobaan.

Tissa Biani yang merupakan teman Rizky Nazar pun memberikan seemangat.

Pacar Dul Jaelani yang pernah main film bersama ini pun menuliskan kata penyemangat buat Rizky Nazar.

"Hey my big broo! Lo orang baik, lo bisa melalui semua ini, you'll get through this!" tulis Tissa Biani, dilansir Tribun Style dari InstaStory-nya pada Selasa, 14 Desember 2021.