Hery Gunardi, Leader Bertangan Dingin BSI, Siap Wujudkan Indonesia Pusat Keuangan Syariah Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Belum genap satu tahun PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) beroperasi.

Kendati demikian, BSI mampu menunjukkan tajinya dengan meraih segudang prestasi, baik secara kelembagaan maupun individu.

BSI pun terus melangkah dengan pasti untuk mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo dan seluruh komponen Bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.



Berbagai catatan positif itu, tak terlepas dari tangan dingin Direktur Utama BSI Hery Gunardi.

Dengan kecakapan Hery dalam memimpin, kehadiran BSI sejak 1 Februari 2021 lalu menjadi pemersatu kekuatan perbankan syariah nasional.



Tak heran jika Hery yang meraih gelar Doktor (S3) Manajemen Bisnis dari Universitas Padjajaran itu kerap meraih apresiasi dengan menyabet sejumlah penghargaan di dunia perbankan.

Bahkan pada Selasa (14/12), Hery meraih dua penghargaan sekaligus dari dua institusi yang berbeda.

Pertama, Hery dianugerahi penghargaan Infobank Bankers Of The Year 2021.

Penghargaan itu diberikan oleh majalah Infobank, media analisis strategi perbankan dan keuangan di Indonesia.

Infobank menilai Hery memiliki langkah yang jelas dan terarah serta berhasil merealisasikan visi melalui transformasi BSI, sehingga bank syariah terbesar di Tanah Air itu bisa membukukan pertumbuhan kinerja saat ini dan di masa datang.



Kedua, penghargaan Banker of The Year di ajang CNBC Indonesia Awards 2021.

Penghargaan itu dianugerahkan kepada Hery, berdasarkan hasil kajian dan analisa tim riset CNBC Indonesia terhadap bankir yang dinilai memiliki keahlian dan performa terbaik saat masa pemulihan ekonomi yang mengalami krisis karena pandemi Covid-19.



Terkait penghargaan tersebut, Hery mengatakan perseroan dapat merealisasikan kinerja yang positif berkat kerjasama yang apik dari seluruh komponen di dalam tubuh organisasi BSI.

Di mana seluruh sumber daya manusia di BSI memiliki cita-cita yang sama dalam mewujudkan BSI sebagai lembaga keuangan syariah paling berpengaruh di Tanah Air dan siap go global.



“Alhamdulillah atas semua pencapaian positif ini. Penghargaan yang kami terima akan menjadi bahan bakar semangat BSI untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah dan stakeholder, tentunya dalam koridor syariah. Sehingga peran sentral kami bisa dirasakan khususnya oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan kami pun dapat menjadi pemain utama di industri keuangan syariah global,” pungkas Hery penuh optimisme.



Seperti diketahui, BSI baru dibentuk pada 1 Februari 2021 lalu. Pemerintah melalui Kementerian BUMN menginisiasi merger tiga bank syariah anak usaha tiga bank BUMN yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah untuk berkontribusi lebih dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah Indonesia.



Kendati belum berdiri genap satu tahun, Hery telah berhasil membawa BSI menjadi top ten bank terbesar di Tanah Air.

Hingga kuartal III 2021, BSI berhasil menempati peringkat ketujuh bank terbesar di Indonesia dari sisi aset.

Bahkan, BSI mampu melejit ke peringkat 5 sebagai bank terbesar dalam penghimpunan tabungan.

Selain kedua penghargaan itu, Hery pun sebelumnya meraih beberapa penghargaan bergengsi karena kepiawaiannya memimpin BSI.

Di antaranya Hery dinobatkan sebagai Tokoh Pemberdayaan Masyarakat 2020 dari Rumah Zakat, Tokoh Syariah 2021 - The Rising Star in Islamic Banking dalam Infobank 10th Islamic Finance Award 2021.



Secara kelembagaan, BSI dianugrahi sebagai The Best In Emerging Synergetic Business Initiative dalam iNews Maker Awards 2021, The World’s Best Banks oleh Forbes, Penghargaan Utama Kategori Produk dan Model Bisnis atas Inovasi (e-Mas) dalam IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2021, Global Islamic Finance Awards (GIFA) untuk bidang Market Leadership. BSI juga meraih penghargaan Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik dalam Bank Indonesia Award 2021, dan The Strongest Islamic Bank 2021 dalam CNBC Indonesia Awards 2021.



BSI juga didaulat sebagai “INDONESIA MOST TRUSTED COMPANIES” dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2021, Bank Syariah Terbaik dalam Anugerah Syariah Republika 2021 serta dua penghargaan dari Menteri Keuangan RI yakni Dealer Utama SBSN dengan Kinerja Terbaik Tahun 2020 dan Mitra Distribusi SBSN Ritel dengan Kinerja Terbaik Tahun 2020.

