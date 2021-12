Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Everton di Liga Inggris Live Mola TV Tak Live SCTV, Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Everton di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV, Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chelsea vs Everton di Liga Inggris, Jumat (17/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Everton hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Everton bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tetap Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Romelu Lukaku main.

Duel Chelsea vs Everton di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

The Blues yang tengah bangkit diunggulkan daripada The Tofees dalam prediksi EPL untuk laga ini.

Saat ini Chelsea bertengger di peringkat 3 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 36 poin.

Pasukan Thomas Tuchel tertinggal 5 angka dari Manchester City yang pada Rabu (15/12) menggasak Leeds United 7-0.

Untuk bisa tetap bersaing dengan The Citizens, The Blues mesti merontokkan Everton, sang tim biru tua lain.

Namun, Everton tentu tidak akan serta merta menyerahkan kemenangan pada tuan rumah.

Skuad arahan Rafa Benitez sedang berupaya keluar dari rentetan hasil minor.