Sesaat Lagi RANS vs Persis Solo di Liga 2 Babak 8 Besar, Link Live Streaming Nonton Online

Selebrasi pemain Persis Solo, Rivaldi Bawuo bersama rekannya setelah mencetak gol pertama pada menit ke-7 lawan Persijap Jepara dalam lanjutan pekan 7 Liga 2 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/11/2021) malam. (Tribunnews/Muhammad Nursina)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi Live Streaming RANS vs Persis Solo di jadwal Liga 2, Rabu (15/12/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Adu tajam striker gaek.

Siaran Langsung Liga 2 2021 laga antara RANS Cilegon FC vs Persis Solo via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.45 WIB sesaat lagi akan digelar.

Link Live Streaming RANS vs Persis Solo ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Adu tajam striker gaek.

Duel RANS Cilegon FC vs Persis Solo di Liga 2 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Perang bintang bakal tersaji saat RANS Cilegon FC bertemu dengan Persis Solo di atas lapangan.

Kedua tim selama ini diperkuat sejumlah pilar berpengalaman dalam mengarungi kompetisi di Liga 2. Bahkan, mereka juga sempat berstatus pemain Timnas Indonesia.

Dari RANS, ada Kurniawan Kartika Ajie, Hamka Hamzah, Asri Akbar, Rifal Lastori, hingga bomber gaek Cristian Gonzales. Nama terakhir sudah mengemas 3 gol plus 2 assist selama 8 pertandingan di Liga 2 2021.

Sedangkan Persis mengandalkan Wahyu Tri Nugroho, Fabiano Rosa Beltrame, Eky Taufik, serta Muhammad Abduh Lestaluhu.

Di lini depan, Laskar Sambernyawa juga mempunyai sederet penyerang tenar, seperti Alberto Goncalves, Ferdinand Sinaga, hingga Irfan Bachdim.

Melirik komposisi pemain kedua kubu, pertandingan ini berpotensi menghadirkan adu kualitas di antara sejumlah bintang senior yang memperkuat klub masing-masing.