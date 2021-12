SESAAT LAGI! Sriwijaya FC vs Persiba di Liga 2 Adu Taktik Maizar vs Fakhri Husaini

Sriwijaya FC vs Persiba di Liga 2 hari ini Rabu (15/12/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Sriwijaya FC vs Persiba di Liga 2 hari ini Rabu (15/12/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Sesaat lagi akan berlangsung..

Siaran Langsung Liga 2 2021 laga antara Sriwijaya FC vs Persiba Balikpapan via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.00 WIB.

Link Live Streaming Sriwijaya FC vs Persiba ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, sesaat lagi akan berlangsung.

Duel Sriwijaya FC vs Persiba Balikpapan di Liga 2 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Pertandingan pertama Grup X mempertemukan Sriwijaya FC vs Persiba Balikpapan akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

Kick-off laga Sriwijaya FC vs Persiba Balikpapan dijadwalkan mulai pukul 18.00 WIB yang bisa disaksikan langsung melalui siaran Indosiar dan live streaming via aplikasi Vidio.com.

Nil Maizar menyebut persiapan skuat Sriwijaya FC menghadapi laga perdana 8 besar telah maksimal.

Penggawa Laskar Wong Kito, julukan Sriwijaya FC, diyakini telah siap secara fisik, teknik hingga mental bertanding.

"Secara fisik teknik, taktik, dan mental, kami sudah siap menghadapi Persiba." kata Nil Maizar dikutip dari laman Ligaindonesia.

"Semua pemain dalam kondisi siap tidak ada yang cedera tidak ada yang sakit, mudah-mudahan Allah memberkati kami," tambahnya.