Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2021 Malam Ini, Menang Evan dkk Belum Otomatis Lolos

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam hingga Malaysia di Piala AFF 2021, Rabu (15/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Tiket lolos ke semifinal.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Vietnam ini merupakan laga lanjutan Piala AFF 2020 dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam dan Malaysia di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Prediksi Susunan Pemain dan Line Up pemain, Egy Maulana Vikri dan Elkan Baggott tak main.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Vietnam ini merupakan laga lanjutan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Duel ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Timnas Indonesia bisa saja menyusul Singapura dan Thailand di grup A lolos ke semifinal jika bisa mengambil tiga poin di laga ini.

Jika menang tim asuhan Shin Tae Yong mengoleksi poin 9 dan kemungkinan besar akan melaju ke babak semifinal.

Timnas Indonesia pun berada di puncak dengan Sembilan poin dari tiga laga.

Sementara di posisi dua dan tiga ditempati Vietnam serta Malaysia yang sama-sama mengemas enam angka.

Skenario lain menang atas Vietnam Timnas Indonesia juga tidak secara otomatis ke semifinal.

Penyelenggara turnamen menjadikan selisih gol sebagai acuan utama penentuan posisi ketika ada dua atau tiga tim yang memiliki poin sama.